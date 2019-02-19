На островах в Тихом океане бушует тропический циклон
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Из-за тропического циклона "Ома" несколько дней на островах Вануату сохраняется ненастная погода. Больше всего пострадала северная часть страны. Повреждены дома, повалено много деревьев, нанесён ущерб урожаю. Об этом сообщает Radio New Zealand, передаёт УНН.
Сильный дождь, ветер и штормовые волны выкорчевывали деревья, разрушали дома и продовольственные культуры в Торбе и провинции Санма на островах Вануату. Приблизительно 76 домашних хозяйств на западном побережье острова Санто потеряли свои продовольственные сады из-за наводнения и, вероятно, столкнутся с нехваткой продовольствия.
Основной ущерб, о котором сообщают на всех островах, связан морскими волнами, изменившими береговые линии.
В настоящее время "Ома" находится в 350 км к юго-западу от острова Эспириту-Санто и движется в юго-западном направлении со скоростью 12 км/ч. Скорость ветра оценивается в 110 км/ч. Штормовые предупреждения продолжают действовать в провинциях Санма и Малампа.
Как сообщал УНН, из-за шторма 55 тысяч канадцев остались без света.