На окупованому Запоріжжі росіяни за безцінь скуповують українське зерно
Київ • УНН
Російські окупанти в Запорізькій області змушують фермерів продавати зерно та сільськогосподарську продукцію "державному" оператору за цінами, нижчими за ринкові, і затримують виплати до шести місяців.
На окупованій частині Запорізької області російські війська змушують аграріїв продавати продукцію "державному", часто навіть не виплачуючи жодних коштів. Про це заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Деталі
За його словами, окупаційна влада змушує фермерів здавати зерно виключно спеціально створеному "державному "оператору - по ціні, нижче собівартості.
Проте навіть ці гроші не віддають по пів року - люди мають випрошувати зароблене, звертаючись до окупаційної "влади".
Доповнення
Голова ОВА також розповів, що росіяни рекламують захоплений центр з продажу тракторів - торгують "російською" технікою з китайських запчастин.
росіяни продовжують вивозити награбоване в Україні зерно з окупованої Феодосії19.01.24, 19:49 • 105607 переглядiв
Ще трохи такого "розвитку" аграрного сектора і з ТОТ Запорізької області окупантам навіть вивозити буде нічого
Нагадаємо
Президент Латвії Едгар Рінкевичс підтримує односторонню заборону на імпорт російського зерна. Це рішення розглядається, як спосіб протистояти використанню росією продовольства у якості гібридної зброї.