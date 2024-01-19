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росіяни продовжують вивозити награбоване в Україні зерно з окупованої Феодосії

росіяни продовжують вивозити награбоване в Україні зерно з окупованої Феодосії

Київ • УНН

 • 105607 перегляди

До окупованої росією Феодосії прибув потяг із зерном викраденим з захоплених українських територій. Очікується, що викрадене зерно буде завантажено на суховантаж для експорту.

До окупованої росіянами Феодосії прибув черговий потяг з зерном, яке вони викрали на захоплених територіях України. Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер", передає УНН.

Деталі 

Черговий потяг із краденим українським зерном подано до порту Феодосії. Незабаром підійде для завантаження балкер.

- йдеться в дописі.

З Маріупольського порту продовжують вивозити українське зерно - Андрющенко05.01.24, 16:43 • 25506 переглядiв

Нагадаємо

Після того, як ЗСУ атакували корабель в порту Феодосії, росіяни в паніці почали вивозити звідти все награбоване в Україні зерно.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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