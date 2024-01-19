росіяни продовжують вивозити награбоване в Україні зерно з окупованої Феодосії

До окупованої росіянами Феодосії прибув черговий потяг з зерном, яке вони викрали на захоплених територіях України. Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер", передає УНН.

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Черговий потяг із краденим українським зерном подано до порту Феодосії. Незабаром підійде для завантаження балкер. - йдеться в дописі.

З Маріупольського порту продовжують вивозити українське зерно - Андрющенко

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Після того, як ЗСУ атакували корабель в порту Феодосії, росіяни в паніці почали вивозити звідти все награбоване в Україні зерно.