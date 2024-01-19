росіяни продовжують вивозити награбоване в Україні зерно з окупованої Феодосії
Київ • УНН
До окупованої росією Феодосії прибув потяг із зерном викраденим з захоплених українських територій. Очікується, що викрадене зерно буде завантажено на суховантаж для експорту.
До окупованої росіянами Феодосії прибув черговий потяг з зерном, яке вони викрали на захоплених територіях України. Про це повідомляє Telegram-канал "Крымский ветер", передає УНН.
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Черговий потяг із краденим українським зерном подано до порту Феодосії. Незабаром підійде для завантаження балкер.
З Маріупольського порту продовжують вивозити українське зерно - Андрющенко05.01.24, 16:43 • 25506 переглядiв
Нагадаємо
Після того, як ЗСУ атакували корабель в порту Феодосії, росіяни в паніці почали вивозити звідти все награбоване в Україні зерно.