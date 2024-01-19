россияне продолжают вывозить награбленное в Украине зерно из оккупированной Феодосии

В оккупированную россиянами Феодосию прибыл очередной поезд с зерном, которое они похитили на захваченных территориях Украины. Об этом сообщает Telegram-канал "Крымский ветер", передает УНН.

Детали

Очередной поезд с ворованным украинским зерном подан в порт Феодосии. Вскоре подойдет для загрузки балкер. - говорится в заметке.

Из Мариупольского порта продолжают вывозить украинское зерно - Андрющенко

Напомним,

После того, как ВСУ атаковали корабль в порту Феодосии, россияне в панике начали вывозить оттуда все награбленное в Украине зерно.