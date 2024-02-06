На оккупированном Запорожье россияне за бесценок скупают украинское зерно

На оккупированной части Запорожской области российские войска заставляют аграриев продавать продукцию "государственному", часто даже не выплачивая никаких средств. Об этом заявил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По его словам, оккупационные власти заставляет фермеров сдавать зерно исключительно специально созданному "государственному" оператору - по цене, ниже себестоимости.

Однако даже эти деньги не отдают по полгода - люди должны выпрашивать заработанное, обращаясь к оккупационной "власти".

Дополнение

Глава ОВА также рассказал, что россияне рекламируют захваченный центр по продаже тракторов - торгуют "российской" техникой из китайских запчастей.

россияне продолжают вывозить награбленное в Украине зерно из оккупированной Феодосии

Еще немного такого "развития" аграрного сектора и с ВОТ Запорожской области оккупантам даже вывозить будет нечего - убежден Федоров.

Напомним

Президент Латвии Эдгар Ринкевичс поддерживает односторонний запрет на импорт российского зерна. Это решение рассматривается, как способ противостоять использованию Россией продовольствия в качестве гибридного оружия.