На Одещині блокували нелегальну розробку природних надр у промислових масштабах
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Правоохоронці блокували розкрадання корисних копалин загальнодержавного значення в Роздільнянському районі Одеської області, що завдало збитків державі на 1 млн гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр УСБУ в Одеській області.
Оперативники спецслужби викрили ділків, які систематично видобували породу черепашника у законсервованих штольнях, глибина яких сягає понад 200 метрів. Жодних спеціальних дозволів та ліцензій на користування надрами зловмисники не мали.
Так, під час слідчих дій правоохоронці виявили робітників, які незаконно здійснювали видобуток, спеціальне обладнання для обробки сировини, а також понад 20 тисяч штук готових блоків. Незаконну продукцію вони реалізовували приватним будівельним компаніям, отримані кошти виводились у тіньовий сектор економіки.
За попередніми оцінками сума завданих державі збитків від протиправної розробки надр становить понад 1 мільйон гривень. За висновками експертів нелегальний видобуток міг призвести до обвалів та зсувів ґрунту у населених пунктів, розташованих неподалік.
Тривають слідчі дії у межах кримінального провадження, розпочатого за ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Досудове слідство встановлює можливу причетність до "кришування" нелегального бізнесу представників правоохоронних та контролюючих органів.
Нагадаємо, Служба безпеки України блокувала нелегальний видобуток корисних копалин у промислових масштабах на Буковині.