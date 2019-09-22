На Миколаївщині півдоби гасили пожежу на сміттєзвалищі
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. У Миколаївській області сталася пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі на відкритій території. Про це повідомляє УНН із посланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Миколаївській області.
Так, 21 вересня о 23:06 за екстреним номером "101" надійшла інформація про пожежу на несанкціонованому сміттєзвалищі на відкритій території за межами смт Березанка.
"По приїзду з’ясовано, що горить сміття на орієнтовній площі 1000 кв. м. Силами вогнеборців о 00:20 пожежу локалізовано, 12:00 - ліквідовано. Гасіння ускладнювала вітряна погода", - сказано у повідомленні.
Зранку, 22 вересня, до місця було додатково залучено бульдозер від комунального підприємства "Березань".
Причина пожежі наразі встановлюється.
Нагадаємо, під Миколаєвом сталася масштабна пожежа на полігоні твердих побутових відходів.