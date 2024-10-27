На Львівщині водій погрожував патрульним гранатою
Київ • УНН
На Львівщині нетверезий водій вантажівки погрожував патрульнимгранатою. Йому загрожує позбавлення волі до двох років.
Нетверезий водій погрожував львівським патрульним предметом, схожим на гранату. Про це йдеться у повідомленні Патрульної поліції Львівської області, передає УНН.
"Близько 3-ї години ночі на трасі М-06 Київ — Чоп громадянка повідомила, що стала очевидицею небезпечних маневрів вантажівки, які створювали аварійні ситуації.
Поліцейські наздогнали транспортний засіб неподалік Дідилова у Львівській області й виявили у 34-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння. Пристрій Драгер показав 1,73 проміле. На водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП", - повідомили патрульні.
Однак, після повідомлення про відсторонення від керування та вилучення водійського посвідчення чоловік відчинив двері службового авто, погрожуючи гранатою, і вимагав повернення документів.
"Патрульні скористалися моментом, вибігли з авто й наказали покласти предмет на землю. Згодом чоловік вставив чеку назад, після чого його затримали.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
Попередньо, граната виявилась тренувальною, однак її направлено на проведення експертизи", - йдеться у повідомленні.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обовʼязків) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до двох років.
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