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На Львівщині водій погрожував патрульним гранатою

Київ • УНН

 • 20364 перегляди

На Львівщині нетверезий водій вантажівки погрожував патрульнимгранатою. Йому загрожує позбавлення волі до двох років.

На Львівщині водій погрожував патрульним гранатою

Нетверезий водій погрожував львівським патрульним предметом, схожим на гранату. Про це йдеться у повідомленні Патрульної поліції Львівської області, передає УНН.

"Близько 3-ї години ночі на трасі М-06 Київ — Чоп громадянка повідомила, що стала очевидицею небезпечних маневрів вантажівки, які створювали аварійні ситуації.

Поліцейські наздогнали транспортний засіб неподалік Дідилова у Львівській області й виявили у 34-річного водія ознаки алкогольного сп’яніння. Пристрій Драгер показав 1,73 проміле. На водія склали протокол за ч. 1 ст. 130 КУпАП", - повідомили патрульні.

Однак, після повідомлення про відсторонення від керування та вилучення водійського посвідчення чоловік відчинив двері службового авто, погрожуючи гранатою, і вимагав повернення документів.

"Патрульні скористалися моментом, вибігли з авто й наказали покласти предмет на землю. Згодом чоловік вставив чеку назад, після чого його затримали.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Попередньо, граната виявилась тренувальною, однак її направлено на проведення експертизи", - йдеться у повідомленні.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 342 (Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обовʼязків) КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до двох років.

Посадовець Нацбанку, який погрожував військовому, вже місяць на лікарняному – ЗМІ25.10.24, 13:20 • 14661 перегляд

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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