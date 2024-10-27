На Львовщине водитель угрожал патрульным гранатой на Львовщине
Киев • УНН
На Львовщине нетрезвый водитель грузовика угрожал патрульным гранатой. Ему грозит лишение свободы до двух лет.
Нетрезвый водитель угрожал львовским патрульным предметом, похожим на гранату. Об этом говорится в сообщении Патрульной полиции Львовской области, передает УНН.
"Около 3 часов ночи на трассе М-06 Киев - Чоп гражданка сообщила, что стала очевидицей опасных маневров грузовика, которые создавали аварийные ситуации.
Полицейские догнали транспортное средство неподалеку Дидилова во Львовской области и обнаружили у 34-летнего водителя признаки алкогольного опьянения. Устройство Драгер показало 1,73 промилле. На водителя составили протокол по ч. 1 ст. 130 КУоАП", - сообщили патрульные.
Однако, после сообщения об отстранении от управления и изъятия водительского удостоверения мужчина открыл дверь служебного авто, угрожая гранатой, и требовал возвращения документов.
"Патрульные воспользовались моментом, выбежали из авто и приказали положить предмет на землю. Впоследствии мужчина вставил чеку обратно, после чего его задержали.
На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
Предварительно, граната оказалась тренировочной, однако она направлена на проведение экспертизы", - говорится в сообщении.
Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.
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