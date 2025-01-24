На Київщині завершилася рятувальна операція після атаки рф: Зеленський показав наслідки

Президент України Володимир Зеленський відреагував на атаку російських військ на Київську область уночі, вказавши, що рятувальна операція тривала до 9-ї години ранку, і показавши наслідки ворожого удару, пише УНН.

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"Усю ніч на Київщині тривали рятувальні роботи після удару "шахедами". Були пошкоджені будинки в Броварах та Глевасі. На жаль, три людини загинули. Мої співчуття рідним та близьким. Є поранені, їм надається необхідна допомога. Тільки о 9-й ранку завершилась рятувальна операція", - написав Зеленський у соцмережах.

Він висловив вдячність усім нашим працівникам ДСНС України, медичним працівникам, поліцейським і всім, хто допомагає рятувати людей.

"Дякую також кожному лідеру, кожній країні, які здійснюють тиск на росію для того, щоб ця неспровокована й терористична війна закінчилась. Зокрема, за кожен компонент для виробництва "шахедів" і ракет, які постачаються в обхід санкцій, повинна бути відповідальність. росія взагалі не змогла б воювати, якби була реально обмежена можливість російських спільників допомагати цьому терору та штурмам на фронті", - зазначив Президент.

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