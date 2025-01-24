В Киевской области завершилась спасательная операция после атаки рф: Зеленский показал последствия
Киев • УНН
В результате ночной атаки дронов на Киевскую область погибли три человека, есть раненые. Повреждены дома в Броварах и Глевахе, спасательная операция продолжалась до 9 утра.
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на атаку российских войск на Киевскую область ночью, указав, что спасательная операция продолжалась до 9 часов утра, и показав последствия вражеского удара, пишет УНН.
Детали
"Всю ночь на Киевщине продолжались спасательные работы после удара "шахедами". Были повреждены дома в Броварах и Глевахе. К сожалению, три человека погибли. Мои соболезнования родным и близким. Есть раненые, им оказывается необходимая помощь. Только в 9 утра завершилась спасательная операция", - написал Зеленский в соцсетях.
Он выразил благодарность всем нашим работникам ГСЧС Украины, медицинским работникам, полицейским и всем, кто помогает спасать людей.
"Спасибо также каждому лидеру, каждой стране, которые осуществляют давление на россию для того, чтобы эта неспровоцированная и террористическая война закончилась. В частности, за каждый компонент для производства "шахедов" и ракет, которые поставляются в обход санкций, должна быть ответственность. россия вообще не смогла бы воевать, если бы была реально ограничена возможность российских сообщников помогать этому террору и штурмам на фронте", - отметил Президент.
Трое погибших, пожар в многоэтажке: последствия атаки вражеских дронов на Киевщине24.01.25, 07:59 • 21075 просмотров