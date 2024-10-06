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На Київщині зафіксовано падіння уламків збитих ворожих цілей в 6 районах області, постраждалих немає - ОВА

На Київщині зафіксовано падіння уламків збитих ворожих цілей в 6 районах області, постраждалих немає - ОВА

Київ • УНН

 • 48067 перегляди

У Київській області виявлено уламки збитих ворожих цілей у 6 районах. Влучань в об'єкти інфраструктури не було, постраждалих немає, повітряна тривога тривала понад 12 годин.

На Київщині зафіксовано падіння уламків збитих ворожих цілей в 6 районах області. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено. Постраждалі внаслідок атаки відсутні.

Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченков соцмережі Facebook, передає УНН.

Деталі

Ворог не припиняє атакувати Київщину ударними дронами. Тривога тривала понад 12 годин. В регіоні активно працювали сили ППО. Ворожі цілі знищено. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено. Постраждалі внаслідок атаки відсутні. Падіння уламків збитих ворожих цілей фіксуються в 6 районах області. Оперативні групи продовжують свою роботу

- повідомив Кравченко. 
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Очільник ОВА закликав мешканців Київщини не ігнорувати сигнал повітряної тривоги.

Нагадаємо

Київська міська військова адміністрація повідомила про успішне знищення всіх російських безпілотників, виявлених над Києвом. Повітряна тривога тривала понад 5 годин, але попередньо обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Павло Башинський

Павло Башинський

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