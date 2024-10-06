На Киевщине зафиксировано падение обломков сбитых вражеских целей в 6 районах области, пострадавших нет - ОВА

На Киевщине зафиксировано падение обломков сбитых вражеских целей в 6 районах области. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено. Пострадавшие в результате атаки отсутствуют.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченков соцсети Facebook, передает УНН.

Детали

Враг не прекращает атаковать Киевскую область ударными дронами. Тревога продолжалась более 12 часов. В регионе активно работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Попаданий в объекты жилой или критической инфраструктуры не допущено. Пострадавшие в результате атаки отсутствуют. Падение обломков сбитых вражеских целей фиксируются в 6 районах области. Оперативные группы продолжают свою работу - сообщил Кравченко.

Глава ОВА призвал жителей Киевщины не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Напомним,

Киевская городская военная администрация сообщила об успешном уничтожении всех российских беспилотников, обнаруженных над Киевом. Воздушная тревога длилась более 5 часов, но предварительно обошлось без разрушений и пострадавших.