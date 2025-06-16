На Київщині внаслідок ворожого удару пошкоджено чотири будинки, є постраждалий - ОВА
Київ • УНН
В Обухівському районі Київщини 60-річний чоловік отримав поранення внаслідок ворожого удару. Пошкоджено чотири приватні будинки, господарчі споруди та автомобіль.
У Київській області внаслідок російського удару було поранено чоловіка. Також пошкоджень зазнали чотири приватні будинки, господарчі споруди та автомобіль, повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник та поліція Київщини, пише УНН.
Деталі
Київщина продовжує ліквідовувати наслідки ворожої атаки БпЛА. Ворог атакував область вночі. Під ударом знову мирні населені пункти та люди. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі
За словами Калашника в Обухівському районі була травмована одна людина.
60-річний чоловік отримав різані рани руки та обличчя. Вся необхідна медична допомога надана на місці. Госпіталізації не потребує
Також повідомляється, що пошкоджено чотири приватні будинки, господарчі споруди та автомобіль.
Власникам будинків буде надана вся необхідна допомога. Вже працюємо над цим питанням разом з місцевою владою та нашими міжнародними партнерами
В поліції Київщини повідомили, що на місцях працюють слідчо-оперативні групи, вибухотехніки, групи реагування патрульної поліції, а також рятувальники ДСНС.
Доповнення
Російська армія активізувала використання некерованих авіаційних ракет на південному напрямку для підтримки штурмових дій. Авіація запускає ракети з безпечної відстані, щоб уникнути ППО. Внаслідок нічної атаки дронів у Києві двоє постраждалих.
Один госпіталізований, інша жінка на амбулаторному лікуванні. Також є пошкодження у Дарницькому районі.