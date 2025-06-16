На Київщині внаслідок ворожого удару пошкоджено чотири будинки, є постраждалий - ОВА

У Київській області внаслідок російського удару було поранено чоловіка. Також пошкоджень зазнали чотири приватні будинки, господарчі споруди та автомобіль, повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник та поліція Київщини, пише УНН.

Київщина продовжує ліквідовувати наслідки ворожої атаки БпЛА. Ворог атакував область вночі. Під ударом знову мирні населені пункти та люди. У регіоні працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі

За словами Калашника в Обухівському районі була травмована одна людина.

60-річний чоловік отримав різані рани руки та обличчя. Вся необхідна медична допомога надана на місці. Госпіталізації не потребує

Також повідомляється, що пошкоджено чотири приватні будинки, господарчі споруди та автомобіль.

Власникам будинків буде надана вся необхідна допомога. Вже працюємо над цим питанням разом з місцевою владою та нашими міжнародними партнерами