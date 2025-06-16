У Києві двоє постраждалих внаслідок нічної атаки рф

У Києві внаслідок нічної атаки російських військ дронами відомо про двох постраждалих, повідомив у понеділок мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

У столиці двоє постраждалих внаслідок нічної атаки ворога. Один із них перебуває в лікарні. Жінка ж, яку теж вночі госпіталізували медики, наразі - на амбулаторному лікуванні - написав Кличко.

Раніше голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив про постраждалого внаслідок атаки рф молодого хлопця 2004 року народження - він у тяжкому стані госпіталізований в одну зі столичних лікарень.

За даними голови КМВА, уночі російський ударний дрон впав посеред приватного сектору на Русанівських садах в Дніпровському районі Києва. "На місці падіння - вирва. Дивом вдалося уникнути значних пошкоджень та жертв", - зазначив Ткаченко.

Окрім цього, з його слів, внаслідок атаки рф пошкоджено торговельні павільйони в Дарницькому районі. "Але росіяни знову скажуть, що це військові цілі", - написав він.

За його даними, також фіксують уламки збитих ворожих дронів на кількох локаціях, зокрема в Дніпровському районі.

"росіяни брешуть в усьому. Коли вони заявляють про ураження військових цілей - вони ціляться в наші будинки і в наших людей. Це свідома тактика терору", - наголосив Ткаченко.

Над Україною знешкоджено 125 зі 138 ворожих дронів, є влучання у 10 локаціях