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Над Україною знешкоджено 125 зі 138 ворожих дронів, є влучання у 10 локаціях

Київ • УНН

 • 754 перегляди

Вночі Росія запустила 138 дронів по Україні, основний удар прийшовся на Донеччину. ППО збила 125 БпЛА, але зафіксовано влучання у 10 місцях та падіння уламків у 8.

Над Україною знешкоджено 125 зі 138 ворожих дронів, є влучання у 10 локаціях

росія вночі запустила по Україні 138 дронів, знешкоджено 125 з них, однак є влучання у 10 місцях, а падіння збитих або уламків - у 8 місцях, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у понеділок, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 16 червня ворог атакував 138-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Шаталове - рф.

"Основний напрямок удару - Донеччина", - ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08.00 протиповітряною обороною знешкоджено 125 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на півночі, сході, півдні та в центрі країни. 84 - збито вогневими засобами ураження, 41 - локаційно втрачениі/подавлені РЕБ

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

"Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 10 локаціях, місця падіння збитих (уламки) - у 8 локаціях", - сказано у повідомленні.

Мінус 1200 військових та два танки: у Генштабі ЗСУ оприлюднили втрати ворога за добу16.06.25, 07:57 • 996 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
Курськ
Донецька область
Шахед-136
Україна
Tesla
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