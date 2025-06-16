Над Украиной обезврежено 125 из 138 вражеских дронов, есть попадания в 10 локациях

россия ночью запустила по Украине 138 дронов, обезврежено 125 из них, однако есть попадания в 10 местах, а падение сбитых или обломков - в 8 местах, сообщили в Воздушных силах ВСУ в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 16 июня враг атаковал 138-ма ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов из направлений: Брянск, Курск, Орел, Шаталово - рф.

"Основное направление удара - Донетчина", - говорится в сообщении.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08.00 противовоздушной обороной обезврежено 125 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на севере, востоке, юге и в центре страны. 84 - сбиты огневыми средствами поражения, 41 - локационно потеряны/подавлены РЭБ - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

"Зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 10 локациях, места падения сбитых (обломки) - в 8 локациях", - сказано в сообщении.

Минус 1200 военных и два танка: в Генштабе ВСУ обнародовали потери врага за сутки