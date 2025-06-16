В Киеве двое пострадавших в результате ночной атаки рф

В Киеве в результате ночной атаки российских войск дронами известно о двух пострадавших, сообщил в понедельник мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

В столице двое пострадавших в результате ночной атаки врага. Один из них находится в больнице. Женщина же, которую тоже ночью госпитализировали медики, сейчас - на амбулаторном лечении - написал Кличко.

Ранее глава КГВА Тимур Ткаченко сообщил о пострадавшем в результате атаки рф молодом парне 2004 года рождения - он в тяжелом состоянии госпитализирован в одну из столичных больниц.

По данным главы КГВА, ночью российский ударный дрон упал посреди частного сектора на Русановских садах в Днепровском районе Киева. "На месте падения - воронка. Чудом удалось избежать значительных повреждений и жертв", - отметил Ткаченко.

Кроме этого, по его словам, в результате атаки рф повреждены торговые павильоны в Дарницком районе. "Но россияне снова скажут, что это военные цели", - написал он.

По его данным, также фиксируют обломки сбитых вражеских дронов на нескольких локациях, в частности в Днепровском районе.

"россияне врут во всем. Когда они заявляют о поражении военных целей - они целятся в наши дома и в наших людей. Это сознательная тактика террора", - подчеркнул Ткаченко.

Над Украиной обезврежено 125 из 138 вражеских дронов, есть попадания в 10 локациях