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В Киевской области в результате вражеского удара повреждены четыре дома, есть пострадавший - ОВА

Киев • УНН

 • 1310 просмотра

В Обуховском районе Киевской области 60-летний мужчина получил ранения в результате вражеского удара. Повреждены четыре частных дома, хозяйственные постройки и автомобиль.

В Киевской области в результате вражеского удара повреждены четыре дома, есть пострадавший - ОВА

В Киевской области в результате российского удара был ранен мужчина. Также повреждения получили четыре частных дома, хозяйственные постройки и автомобиль, сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник и полиция Киевщины, пишет УНН.

Детали

Киевщина продолжает ликвидировать последствия вражеской атаки БпЛА. Враг атаковал область ночью. Под ударом снова мирные населенные пункты и люди. В регионе работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели

- сообщил Калашник.

По словам Калашника в Обуховском районе был травмирован один человек.

60-летний мужчина получил резаные раны руки и лица. Вся необходимая медицинская помощь оказана на месте. В госпитализации не нуждается

- отметил Калашник.

Также сообщается, что повреждены четыре частных дома, хозяйственные постройки и автомобиль.

Владельцам домов будет оказана вся необходимая помощь. Уже работаем над этим вопросом вместе с местными властями и нашими международными партнерами

- заверили в ОВА.

В полиции Киевщины сообщили, что на местах работают следственно-оперативные группы, взрывотехники, группы реагирования патрульной полиции, а также спасатели ГСЧС.

Дополнение

Российская армия активизировала использование неуправляемых авиационных ракет на южном направлении для поддержки штурмовых действий. Авиация запускает ракеты с безопасного расстояния, чтобы избежать ПВО. В результате ночной атаки дронов в Киеве двое пострадавших.

Один госпитализирован, другая женщина на амбулаторном лечении. Также есть повреждения в Дарницком районе

Павел Зинченко

Павел Зинченко

Война
Киевская область
Киев
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