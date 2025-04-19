На Київщині сили ППО працюють по ворожим безпілотникам
Київ • УНН
Над Київщиною зафіксовано рух ворожих безпілотників, працюють сили протиповітряної оборони. Мешканців закликають залишатися в укриттях та не фіксувати роботу захисників.
У Київській області зафіксовано ворожі безпілотники, працюють сили ППО, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.
Київщина! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО
В ОВА закликали не фотографувати та не знімати роботу українських захисників.
Не нехтуйте правилами безпеки. Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги
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