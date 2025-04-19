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Путин объявил о "пасхальном перемирии" на 30 часов
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Путин объявил о "пасхальном перемирии" на 30 часов

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В Киевской области силы ПВО работают по вражеским беспилотникам

Киев • УНН

 • 550 просмотра

Над Киевской областью зафиксировано движение вражеских беспилотников, работают силы противовоздушной обороны. Жителей призывают оставаться в укрытиях и не фиксировать работу защитников.

В Киевской области силы ПВО работают по вражеским беспилотникам

В Киевской области зафиксированы вражеские беспилотники, работают силы ПВО, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.

Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО 

- говорится в сообщении.

В ОВА призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников.

Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги 

- резюмировали в ОВА.

Путин объявил о "пасхальном перемирии" на 30 часов19.04.25, 17:01 • 1968 просмотров

Антонина Туманова

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