В Киевской области силы ПВО работают по вражеским беспилотникам
Киев • УНН
Над Киевской областью зафиксировано движение вражеских беспилотников, работают силы противовоздушной обороны. Жителей призывают оставаться в укрытиях и не фиксировать работу защитников.
В Киевской области зафиксированы вражеские беспилотники, работают силы ПВО, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.
Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО
В ОВА призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников.
Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги
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