В Киевской области силы ПВО работают по вражеским беспилотникам

В Киевской области зафиксированы вражеские беспилотники, работают силы ПВО, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОВА.

Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО - говорится в сообщении.

В ОВА призвали не фотографировать и не снимать работу украинских защитников.

Не пренебрегайте правилами безопасности. Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги - резюмировали в ОВА.

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