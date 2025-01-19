На Київщині сили ППО працюють по ворожих дронах

На Київщині зафіксовано рух ворожих безпілотників, сили ППО працюють по цілях, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.

Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях - йдеться у повідомленні.

Крім того, в ОВА закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.

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У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ворог запустив кілька груп БПЛА:

Курсом на Золотоніський район Черкащини.

БПЛА на Київщині в районі Березані. Курс південно-західний.

Через Чернігівщину (район Батурина) курсом на Київщину.

Нові групи на півночі Чернігівщини.

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