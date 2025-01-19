На Київщині сили ППО працюють по ворожих дронах
Київ • УНН
У повітряному просторі Київської області зафіксовано рух безпілотників противника, сили ППО працюють по цілях. Також виявлено кілька груп БПЛА, що рухаються через Чернігівщину та Черкащину.
На Київщині зафіксовано рух ворожих безпілотників, сили ППО працюють по цілях, передає УНН із посиланням на Київську ОВА.
Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях
Крім того, в ОВА закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.
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У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що ворог запустив кілька груп БПЛА:
- Курсом на Золотоніський район Черкащини.
- БПЛА на Київщині в районі Березані. Курс південно-західний.
- Через Чернігівщину (район Батурина) курсом на Київщину.
- Нові групи на півночі Чернігівщини.
рф за тиждень атакувала Україну близько 550 БПЛА і майже 60 ракетами - Зеленський19.01.25, 12:20 • 29634 перегляди