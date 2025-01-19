рф за тиждень атакувала Україну близько 550 БПЛА і майже 60 ракетами - Зеленський

Близько 550 ударних безпілотників, майже 60 ракет різних типів та більше ніж 660 авіаційних бомб російські війська застосували проти України лише цього тижня, повідомив у неділю Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

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За словами Зеленського, тільки за цей тиждень Сили оборони України збили в нашому небі 33 ракети, зокрема балістичні, та 311 ударних дронів. Ще 136 дронів, які застосовуються у щоденних ударах по інфраструктурі, не досягли своїх цілей.

Всього за тиждень російська армія застосувала близько 550 ударних дронів, майже 60 ракет різних типів та понад 660 авіаційних бомб. Більше "петріотів" для України – це більше захисту життя. Більше далекобійності для України – це більше гарантій, що російську війну вдасться зупинити