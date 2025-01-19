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рф за тиждень атакувала Україну близько 550 БПЛА і майже 60 ракетами - Зеленський

рф за тиждень атакувала Україну близько 550 БПЛА і майже 60 ракетами - Зеленський

Київ • УНН

 • 29634 перегляди

За тиждень РФ застосувала проти України близько 550 ударних дронів, 60 ракет та понад 660 авіабомб. ЗСУ збили 33 ракети та 311 дронів, ще 136 безпілотників не досягли цілей.

Близько 550 ударних безпілотників, майже 60 ракет різних типів та більше ніж 660 авіаційних бомб російські війська застосували проти України лише цього тижня, повідомив у неділю Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Деталі

За словами Зеленського, тільки за цей тиждень Сили оборони України збили в нашому небі 33 ракети, зокрема балістичні, та 311 ударних дронів. Ще 136 дронів, які застосовуються у щоденних ударах по інфраструктурі, не досягли своїх цілей.

Всього за тиждень російська армія застосувала близько 550 ударних дронів, майже 60 ракет різних типів та понад 660 авіаційних бомб. Більше "петріотів" для України – це більше захисту життя. Більше далекобійності для України – це більше гарантій, що російську війну вдасться зупинити

- написав Зеленський у Telegram.

Нагадаємо 

У ніч на 19 січня російські війська атакували Україну 61 безпілотником. Сили ППО збили 43 БПЛА у дев'яти областях України, ще 15 ворожих дронів-імітаторів втрачено.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Війна
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