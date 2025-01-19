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рф за неделю атаковала Украину около 550 БПЛА и почти 60 ракетами - Зеленский

рф за неделю атаковала Украину около 550 БПЛА и почти 60 ракетами - Зеленский

Киев  •  УНН

 • 9414 просмотра

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За неделю РФ применила против Украины около 550 ударных дронов, 60 ракет и более 660 авиабомб. ВСУ сбили 33 ракеты и 311 дронов, еще 136 беспилотников не достигли целей.

Около 550 ударных беспилотников, почти 60 ракет различных типов и более 660 авиационных бомб российские войска применили против Украины только на этой неделе, сообщил в воскресенье Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Детали

По словам Зеленского, только за эту неделю Силы обороны Украины сбили в нашем небе 33 ракеты, в том числе баллистические, и 311 ударных дронов. Еще 136 дронов, которые применяются в ежедневных ударах по инфраструктуре, не достигли своих целей.

Всего за неделю российская армия применила около 550 ударных дронов, почти 60 ракет различных типов и более 660 авиационных бомб. Больше "петриотов" для Украины - это больше защиты жизни. Больше дальнобойности для Украины - это больше гарантий, что российскую войну удастся остановить

- написал Зеленский в Telegram.

Напомним 

В ночь на 19 января российские войска атаковали Украину 61 беспилотником. Силы ПВО сбили 43 БПЛА в девяти областях Украины, еще 15 вражеских дронов-имитаторов потеряно.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
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