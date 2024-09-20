На Київщині на ранок один осередок пожежі, там тління без відкритого вогню - ДСНС

На ранок у Вишгородському районі Київської області є один осередок природної пожежі, там тління і відкритого вогню немає. Найбільша небезпека пожеж є у вихідні. Про це розповіла в ефірі КИЇВ24 у п'ятницю речниця ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан, пише УНН.

Що стосується пожеж - станом на 6-ту ранку є один осередок поблизу села Феневичі, Вишгородський район, але там залишився невеликий осередок, це до 2 гектарів, там тління, відкритого вогню немає. Працюють там наші підрозділи, але вони більше працюють над тим, щоб вогонь знову не почав горіти. Відкритого вогню немає, і більше осередків на території Київської області на даний момент пожеж в екосистемах немає