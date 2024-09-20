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На Київщині на ранок один осередок пожежі, там тління без відкритого вогню - ДСНС

На Київщині на ранок один осередок пожежі, там тління без відкритого вогню - ДСНС

Київ • УНН

 • 12476 перегляди

У Вишгородському районі Київщини залишився один осередок тління площею до 2 га. ДСНС попереджає про підвищену небезпеку пожеж у вихідні дні, які статистично є піком загорянь.

На ранок у Вишгородському районі Київської області є один осередок природної пожежі, там тління і відкритого вогню немає. Найбільша небезпека пожеж є у вихідні. Про це розповіла в ефірі КИЇВ24 у п'ятницю речниця ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан, пише УНН.

Що стосується пожеж - станом на 6-ту ранку є один осередок поблизу села Феневичі, Вишгородський район, але там залишився невеликий осередок, це до 2 гектарів, там тління, відкритого вогню немає. Працюють там наші підрозділи, але вони більше працюють над тим, щоб вогонь знову не почав горіти. Відкритого вогню немає, і більше осередків на території Київської області на даний момент пожеж в екосистемах немає

- сказала Рубан.

При цьому вона додала, що завтра-післязавтра - вихідні, а вихідні, за статистикою, - це пік пожеж.

У Києві погіршився стан повітря імовірно через пожежі та метеоумови - КМВА20.09.24, 09:17 • 11431 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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