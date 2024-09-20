В Киевской области на утро один очаг пожара, там тление без открытого огня - ГСЧС

ukenru
Эксклюзив
Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья
  •  21477 просмотра

Загрязнение воздуха в Киеве и других регионах: рекомендации врача для безопасности здоровья

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру
  •  77184 просмотра

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года
  •  63517 просмотра

Эксперт спрогнозировал, как будет меняться курс доллара до конца года

Эксклюзив
АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы
  •  128189 просмотра

АРМА выборочно публикует информацию об оценке активов: эксперт указывает на коррупционные мотивы

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия
  •  209078 просмотра

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

Эксклюзив
Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном
  •  150793 просмотра

Эксперт: подрыв пейджеров Хезболлы - один из шагов Израиля к Третьей войне с Ливаном

Эксклюзив
И.о. замглавы ГНС Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля - адвокат
  •  150704 просмотра

И.о. замглавы ГНС Сокур вероятно нарушил законодательство в сфере финансового контроля - адвокат

Эксклюзив
Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)
  •  133890 просмотра

Весят более четырех килограммов каждый: в КНИИСЭ показали суббоеприпасы к вражеским ракетам Х-101 (фото)

Эксклюзив
Пришли и попросили помочь с работой - как на Киевщине власть способствует переселенцам с трудоустройством
19 сентября 2024, 08:28  •  117870 просмотра

Пришли и попросили помочь с работой - как на Киевщине власть способствует переселенцам с трудоустройством

Эксклюзив
Детективы НАБУ "засекретили" допрос более тысячи бойцов АТО
19 сентября 2024, 07:19  •  112933 просмотра

Детективы НАБУ "засекретили" допрос более тысячи бойцов АТО

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Министр спорта Украины приветствовал продление санкций против шахматистов из рф и белоруссии

Министр спорта Украины приветствовал продление санкций против шахматистов из рф и белоруссии

  •  83584 просмотра
В Хмельницкой области произошли взрывы

В Хмельницкой области произошли взрывы

  •  83857 просмотра
Захватчики продвинулись на передовой возле Нью-Йорка и других населенных пунктов - DeepState

Захватчики продвинулись на передовой возле Нью-Йорка и других населенных пунктов - DeepState

  •  100813 просмотра
В Ровно произошел взрыв

В Ровно произошел взрыв

  •  97024 просмотра
20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

  •  82424 просмотра
публикации
Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

Скандал в ГНС: и.о. заместителя председателя подозревают в недобропорядочности и недостоверном декларировании

  •  37101 просмотра
Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

Взрывные пейджеры: как современный троянский конь ставит под угрозу цепочки поставок электроники по всему миру

  •  77138 просмотра
Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

Историческое переименование: какие украинские города получат новые названия

  •  209075 просмотра
Следующая зима будет самым серьезным испытанием для Украины, дефицит электричества может достичь 6 ГВт - Международное энергетическое агентство

Следующая зима будет самым серьезным испытанием для Украины, дефицит электричества может достичь 6 ГВт - Международное энергетическое агентство

  •  178683 просмотра
Мусоровозы в тени: как АРМА игнорирует требование об оценке арестованных активов

Мусоровозы в тени: как АРМА игнорирует требование об оценке арестованных активов

  •  191725 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

20 сентября: Всемирный день уборки, День риса

  •  82424 просмотра
День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

День рождения смайла, Международный день пирата. Что еще можно отметить 19 сентября

19 сентября 2024, 03:07  •  166436 просмотра
СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

СМИ: Бэтмен первым среди супергероев получил звезду на Голливудской аллее славы

19 сентября 2024, 02:56  •  158589 просмотра
Первый малыш этого сезона: украинские полярники показали тюленя, который родился возле «Вернадского»

Первый малыш этого сезона: украинские полярники показали тюленя, который родился возле «Вернадского»

19 сентября 2024, 00:15  •  146448 просмотра
У Земли когда-то было кольцо, как у Сатурна - исследование

У Земли когда-то было кольцо, как у Сатурна - исследование

18 сентября 2024, 23:15  •  130284 просмотра
Актуальное
В Киевской области на утро один очаг пожара, там тление без открытого огня - ГСЧС

В Киевской области на утро один очаг пожара, там тление без открытого огня - ГСЧС

Киев  •  УНН

20 сентября 2024, 06:53  •  5601 просмотра

Read in English

В Вышгородском районе Киевской области остался один очаг тления площадью до 2 га. ГСЧС предупреждает о повышенной опасности пожаров в выходные дни, которые статистически являются пиком возгораний.

На утро в Вышгородском районе Киевской области есть один очаг природного пожара, там тление и открытого огня нет. Наибольшая опасность пожаров есть в выходные. Об этом рассказала в эфире КИЕВ24 в пятницу спикер ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан, пишет УНН.

Что касается пожаров - по состоянию на 6 утра есть один очаг вблизи села Феневичи, Вышгородский район, но там остался небольшой очаг, это до 2 гектаров, там тление, открытого огня нет. Работают там наши подразделения, но они больше работают над тем, чтобы огонь снова не начал гореть. Открытого огня нет, и больше очагов на территории Киевской области на данный момент пожаров в экосистемах нет

- сказала Рубан.

При этом она добавила, что завтра-послезавтра - выходные, а выходные, по статистике, - это пик пожаров.

У Києві погіршився стан повітря імовірно через пожежі та метеоумови - КМВА20 сентября 2024, 06:17 • 6836 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

КиевКриминал и ЧПКиевская область
vishgorodВышгород
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
kievКиев