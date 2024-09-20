В Киевской области на утро один очаг пожара, там тление без открытого огня - ГСЧС

На утро в Вышгородском районе Киевской области есть один очаг природного пожара, там тление и открытого огня нет. Наибольшая опасность пожаров есть в выходные. Об этом рассказала в эфире КИЕВ24 в пятницу спикер ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан, пишет УНН.

Что касается пожаров - по состоянию на 6 утра есть один очаг вблизи села Феневичи, Вышгородский район, но там остался небольшой очаг, это до 2 гектаров, там тление, открытого огня нет. Работают там наши подразделения, но они больше работают над тем, чтобы огонь снова не начал гореть. Открытого огня нет, и больше очагов на территории Киевской области на данный момент пожаров в экосистемах нет - сказала Рубан.

При этом она добавила, что завтра-послезавтра - выходные, а выходные, по статистике, - это пик пожаров.

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