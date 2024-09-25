На Київщині масштабна пожежа: горить понад 20 га трав'яного настилу
Київ • УНН
У Броварському районі біля села Богданівка загорівся трав'яний настил на площі 21 га. На місці працюють 6 одиниць техніки ДСНС та 4 одиниці місцевої пожежної охорони.
У Броварському районі поблизу села Богданівка сталося загоряння трав’яного настилу на площі 21 га. На місці працюють пожежники. Про це журналісту УНН розповіла речник ДСНС Київської області Вікторія Рубан.
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Поблизу села Богданівка є загорання трав’яного настилу на площі 21 га. На місці працюють 6 одиниць техніки від ДСНС та 4 одиниці місцевої пожежної охорони
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