На Киевщине масштабный пожар: горит более 20 га травяного настила
Киев • УНН
В Броварском районе возле села Богдановка загорелся травяной настил на площади 21 га. На месте работают 6 единиц техники ГСЧС и 4 единицы местной пожарной охраны.
В Броварском районе вблизи села Богдановка произошло возгорание травяного настила на площади 21 га. На месте работают пожарные. Об этом журналисту УНН рассказала спикер ГСЧС Киевской области Виктория Рубан.
Детали
Вблизи села Богдановка есть возгорание травяного настила на площади 21 га. На месте работают 6 единиц техники от ГСЧС и 4 единицы местной пожарной охраны
Напомним,
В приграничных областях Украины зафиксированы умышленные поджоги лесов российскими диверсантами. Лесная охрана задержала нескольких подозреваемых с зажигательными смесями, они переданы полиции.