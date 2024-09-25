На Киевщине масштабный пожар: горит более 20 га травяного настила

В Броварском районе вблизи села Богдановка произошло возгорание травяного настила на площади 21 га. На месте работают пожарные. Об этом журналисту УНН рассказала спикер ГСЧС Киевской области Виктория Рубан.

Детали

Вблизи села Богдановка есть возгорание травяного настила на площади 21 га. На месте работают 6 единиц техники от ГСЧС и 4 единицы местной пожарной охраны - сказала Рубан.

Напомним,

В приграничных областях Украины зафиксированы умышленные поджоги лесов российскими диверсантами. Лесная охрана задержала нескольких подозреваемых с зажигательными смесями, они переданы полиции.