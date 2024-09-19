На курський напрямок вдалося відволікти близько 40 тисяч російських військових - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у курській області тривають активні дії, на цей напрямок вдалося відволікти близько 40 тис. російських військових, а також розповів про поповнення обмінного фонду на цьому напрямку. Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, передає УНН.

Деталі

Сьогодні було багато роботи з військовими, зі спеціальними службами. Доповідь головкома Сирського, доповідь Служби зовнішньої розвідки, нарада з міністром оборони України та головою Служби безпеки України. Формуємо наповнення для детальних, грунтовних перемовин з партнерами. Це стосується, як Донеччини, так і інших напрямків. Зараз Силам оборони України вдалося зменшити штурмовий потенціал на Донеччині. Ситуація залишається вкрай складною. Важкі бої щоденно. Курахівський напрямок, Покровський, але максимум робимо для стійкості наших бойових бригад. Окремо операція в курській області. На цей напрямок вже вдалося відволікти близько 40 тис. російських військових. Тривають наші активні дії, є і поповнення обмінного фонду для нас, для України. Все це важливі речі, які впливають на загальну ситуацію у війні