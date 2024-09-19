На курское направление удалось отвлечь около 40 тысяч российских военных - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в курской области продолжаются активные действия, на это направление удалось отвлечь около 40 тыс. российских военных, а также рассказал о пополнении обменного фонда на этом направлении. Об этом Зеленский заявил в вечернем обращении, передает УНН.

Детали

Сегодня было много работы с военными, со специальными службами. Доклад главкома Сырского, доклад Службы внешней разведки, совещание с министром обороны Украины и председателем Службы безопасности Украины. Формируем наполнение для детальных, основательных переговоров с партнерами. Это касается, как Донетчины, так и других направлений. Сейчас Силам обороны Украины удалось уменьшить штурмовой потенциал в Донецкой области. Ситуация остается крайне сложной. Тяжелые бои ежедневно. Кураховское направление, Покровское, но максимум делаем для устойчивости наших боевых бригад. Отдельно операция в курской области. На это направление уже удалось отвлечь около 40 тыс. российских военных. Продолжаются наши активные действия, есть и пополнение обменного фонда для нас, для Украины. Все это важные вещи, которые влияют на общую ситуацию в войне - сказал Зеленский.

Напомним,

Украинские военные заявили, что остановили российское контрнаступление в Курской области. На занятой украинцами территории находятся тысячи российских мирных жителей, которым оказывают помощь.