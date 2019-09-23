На Київщині понад пів доби гасили пожежу сіна
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. На Київщині на полі вигоріла 1 тисяча тонн тюкованого сіна. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
"22 вересня о 16:33 до ДСНС надійшла інформація, що поблизу міста Переяслав-Хмельницький на полі агрофірми "Україна" виникла пожежа тюкованого сіна. 23 вересня о 6:20 пожежу ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Вогнем знищено 1 тис. тонн тюкованого сіна", - йдеться у повідомленні.
До гасіння залучалося 12 осіб та 4 одиниці техніки, з них від ДСНС - 8 осіб особового складу та 2 одиниці техніки.
Нагадаємо, у Києві ліквідували масштабну пожежу у промисловій зоні.