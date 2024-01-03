На Кіровоградщині за добу збили ракету та два дрони - ОВА
Київ • УНН
ППО у Кіровоградській області знищила ворожу ракету, два БПЛА
У Кіровоградській області минулої доби знищено ворожу ракету у Кропивницькому районі та два дрони, ніч минула спокійно, повідомив у середу голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.
Доба, що минула, насичена тривогами. Результативно відпрацювала ППО. Знищено: у Кропивницькому районі - ворожу ракету, два БПЛА - у Новоукраїнському та Кропивницькому районах. Без постраждалих та руйнувань
З його слів, ніч спокійна. Ранкова інформація від громад - все під контролем.
Нагадаємо
ПС ЗСУ 2 січня попереджали про ракету у напрямку Кропивницького.