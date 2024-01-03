На Кіровоградщині за добу збили ракету та два дрони - ОВА

У Кіровоградській області минулої доби знищено ворожу ракету у Кропивницькому районі та два дрони, ніч минула спокійно, повідомив у середу голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.

Доба, що минула, насичена тривогами. Результативно відпрацювала ППО. Знищено: у Кропивницькому районі - ворожу ракету, два БПЛА - у Новоукраїнському та Кропивницькому районах. Без постраждалих та руйнувань - написав Райкович у Telegram.

З його слів, ніч спокійна. Ранкова інформація від громад - все під контролем.

Нагадаємо

ПС ЗСУ 2 січня попереджали про ракету у напрямку Кропивницького.