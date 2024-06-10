На Кіпрі до Європарламенту обрали блогера, який "нічого не знає про політику"

На Кіпрі одне з шести місць у Європарламенті, на які претендує острівна країна, отримав блогер Фідіас Панайоту. Про це пише УНН з посиланням на Cyprus Mail.

Деталі

Панайоту несподівано прийшов третім після традиційних політичних партій, за нього проголосував майже кожен п’ятий виборець, що взяв участь у голосуванні.

Сам блогер здивувався своїй перемозі і розповів, що навіть не очікував бути обраним до Європарламенту. Він також заявив, що це може відкрити двері для "нового типу демократії", яка є більш прямою і яка "дає більше влади людям".

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Сьогоднішні результати, шановні політичні партійці, слід сприймати як тривожний дзвіночок, який дзвонить, щоб вам модернізуватися. Залиште свої конфлікти між собою і пам’ятайте, що ви служите людям , а не своїм особистим чи партійним політичним інтересам

Доповнення

Видання Politico пише, що свою кандидатуру до Європарламенту хлопець подав у квітні. Сам він заявив, що його мета – не бути обраним, а мотивувати молодь займатися політикою.

Також оголошуючи про свою кандидатуру у січні блогер відзначив, що не має жодного уявлення про політику чи Європейський Союз, але стверджував, що готовий вчитися.

Я ніколи в житті не голосував, і одного разу вночі я сказав собі, що якщо я ніколи не буду голосувати і ніколи не буду цікавитися, ті ж самі ботаніки завжди будуть при владі, і я сказав: "Досить!"