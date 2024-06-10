На Кипре в Европарламент избрали блогера, который "ничего не знает о политике"

На Кіпрі одне з шести місць у Європарламенті, на які претендує острівна країна, отримав блоггер Фідіас Панайоту. Пожалуйста, напишите НАМ с просьбой о помощи Кипрской почтой.

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Панайоту неожиданно пришел третьим после традиционных политических партий, за него проголосовал почти каждый пятый избиратель, принявший участие в голосовании.

Сам блогер удивился своей победе и рассказал, что даже не ожидал быть избранным в Европарламент. Он также заявил, что это может открыть дверь для "нового типа демократии", которая является более прямой и "дает больше власти людям".

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Сегодняшние результаты, уважаемые политические партийцы, следует воспринимать как тревожный звон, который звонит, чтобы модернизировать вас. Оставьте свои конфликты между собой и помните, что вы служите людям, а не своим личным или партийным политическим интересам - заявил Панайоту.

Дополнение

Издание Politico пишет, что свою кандидатуру в Европарламент парень подал в апреле. Сам он заявил, что его цель – не быть избранным, а мотивировать молодежь заниматься политикой.

Также объявляя о своей кандидатуре в январе блогер отметил, что не имеет никакого представления о политике или Европейском Союзе, но утверждал, что готов учиться.

Я никогда в жизни не голосовал, и однажды ночью я сказал себе, что если я никогда не буду голосовать и никогда не буду интересоваться, те же самые ботаники всегда будут у власти, и я сказал: "Хватит!" - объяснил свое решение баллотироваться в Европарламент.

Напомним

Президент Эмманюэль Макрон анонсировал новые выборы во Франции после проведения выборов в Европарламент, на которых его партия потерпела унизительное поражение от ультраправых.