На Хмельниччині зареєстрували 10 нових випадків з підозрою на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Станом на 15 травня в області зареєстровано 10 людей з підозрою на COVID-19. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила Хмельницька ОДА, передає УНН.
“Станом на 15 травня 2020 року на території області за даними ДУ „Хмельницький обласний лабораторний центр МОЗ України“ зареєстровано з підозрою на COVID-19 — 10 людей (0 дітей, 1 медпрацівник): у Кам’янець-Подільському районі — 4, м. Хмельницький — 3, у м. Нетішин, Старосинявському та Славутському районах — по 1. Госпіталізовано 5 людей, в тому числі медпрацівник, на амбулаторному лікуванні перебуває 5 хворих (м. Хмельницький, Кам’янець-Подільський р-н- по 2 , м. Нетішин — 1)”, — йдеться у повідомленні.
В ОДА зазначили, що контактні особи інфікованих — встановлюються, та додатково проводяться заходи з дезінфекції.
“На 15.05.2020 року всього в області на самоізоляції перебувають 1216 людей за приписом лікарів. Їм надається допомога у доставці продуктів харчування та предметів першої необхідності”, — повідомили в пресслужбі.
“Протягом доби здійснено 464 виїздів бригад екстреної медичної допомоги, у тому числі до 2 пацієнтів з ГРВІ та до 1 хворого на пневмонію, якого госпіталізовано”, — повідомили в ОДА.
Додатково було здійснено 12 виїздів мобільних медичних бригад для забору біологічного матеріалу, якими відібрано 146 зразків для лабораторної діагностики методом ПЛР.
Нагадаємо, згідно з останніми даними МОЗ в Україні зафіксовано 17 330 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 476 — летальні.
Респіраторну хворобу COVID-19, інфікування якою викликає коронавірус SARS-CoV-2, вперше зафіксували у китайській провінції Хубей, наприкінці 2019 року. З того часу зараження цим вірусом було зафіксовано у 185 країнах світу, включаючи Україну. Починаючи з 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала поширення хвороби — пандемією.
Пізніше глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус заявив, що пандемія нового коронавірусу прискорюється з експоненційною швидкістю.
У свою чергу, наприкінці березня очільниця МВФ Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка увійшла в рецесію. Пізніше, у звіті організації за 14 квітня МВФ заявив, що світову економіку чекає найгірший рік з часів Великої депресії.