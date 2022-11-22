На Херсонщині продовжують відновлювати мобільний зв’язок - голова ОВА

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За даними Янушевича, фахівці Vodafone відновили ще дві базові станції в:

- Суворовському районі Херсона;

- Селі Музиківка.

"Абоненти можуть користуватися голосовим зв’язком та інтернетом", - додав голова ОВА.

Додамо

Голова ОВА повідомив, що в селі Заградівка на Херсонщині відновили міст через річку Інгулець.

Нагадаємо

Як повідомило Міністерство оборони України, тікаючи з правого берега Херсонщини, російські окупанти мінували будинки, об’єкти домашнього господарства й навіть тіла загиблих. Найчастіше залишали протитанкові міни, "пелюстки" та гранатні розтяжки.