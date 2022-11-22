На Херсонщині продовжують відновлювати мобільний зв’язок - голова ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що в області продовжують відновлювати мобільний зв’язок, передає УНН.
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За даними Янушевича, фахівці Vodafone відновили ще дві базові станції в:
- Суворовському районі Херсона;
- Селі Музиківка.
"Абоненти можуть користуватися голосовим зв’язком та інтернетом", - додав голова ОВА.
Додамо
Голова ОВА повідомив, що в селі Заградівка на Херсонщині відновили міст через річку Інгулець.
Нагадаємо
Як повідомило Міністерство оборони України, тікаючи з правого берега Херсонщини, російські окупанти мінували будинки, об’єкти домашнього господарства й навіть тіла загиблих. Найчастіше залишали протитанкові міни, "пелюстки" та гранатні розтяжки.