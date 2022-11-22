В Херсонской области продолжают восстанавливать мобильную связь - глава ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщил, что в области продолжают восстанавливать мобильную связь, передает УНН.
Детали
По данным Янушевича, специалисты Vodafone восстановили еще две базовые станции в:
– Суворовском районе Херсона;
– Селе Музыковка.
"Абоненты могут пользоваться голосовой связью и интернетом", - добавил глава ОВА.
Добавим
Глава ОВА сообщил, что в селе Заградовка на Херсонщине восстановили мост через реку Ингулец.
Напомним
Как сообщило Министерство обороны Украины, убегая с правого берега Херсонщины, российские оккупанты минировали дома, объекты домашнего хозяйства и даже тела погибших. Чаще оставляли противотанковые мины, "лепестки" и гранатные растяжки.