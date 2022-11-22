В Херсонской области продолжают восстанавливать мобильную связь - глава ОВА

Детали

По данным Янушевича, специалисты Vodafone восстановили еще две базовые станции в:

– Суворовском районе Херсона;

– Селе Музыковка.

"Абоненты могут пользоваться голосовой связью и интернетом", - добавил глава ОВА.

Добавим

Глава ОВА сообщил, что в селе Заградовка на Херсонщине восстановили мост через реку Ингулец.

Напомним

Как сообщило Министерство обороны Украины, убегая с правого берега Херсонщины, российские оккупанты минировали дома, объекты домашнего хозяйства и даже тела погибших. Чаще оставляли противотанковые мины, "лепестки" и гранатные растяжки.