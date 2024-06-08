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На Харківщині з вечора ворожих ударів зазнали Куп'янськ та район, є постраждалий

На Харківщині з вечора ворожих ударів зазнали Куп'янськ та район, є постраждалий

Київ • УНН

 • 22348 перегляди

Російські війська обстріляли Куп'янщину Харківської області, пошкодивши будинки та автомобіль, одна людина постраждала, а з 10 травня із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів евакуювали 11 879 осіб.

Російські війська з вечора і вночі завдавали ударів по Куп'янщині у Харківській області, є пошкодження і постраждалий, повідомив у суботу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

З його слів, ворожих обстрілів зазнали Куп'янськ та район:

  • 8 червня 01:50, село Сеньково Куп’янського району. Внаслідок ворожого обстрілу військовими рф пошкоджено приватний будинок. 
  • 22:50, село Шевченкове Куп‘янського району. Внаслідок ворожого обстрілу з БПЛА пошкоджено автомобіль. 
  • 22:00, місто Куп’янськ. Внаслідок ворожого обстрілу військовими рф пошкоджено 4 приватні будинки. Постраждав чоловік.

Протягом дня 7 червня ворожі обстріли фіксували у Харківському районі:

  • 13:20, село Козача Лопань. Внаслідок влучання БПЛА в цивільне авто постраждало 2 жінки. Госпіталізовані. 
  • 10:20, село Руські Тишки. Пошкоджено газогін. Станом на зараз газопостачання у селах Руські Тишки, Черкаські Тишки та Циркуни відновлено.

Також, зі слів Синєгубова, 7 червня о 14:08 у селі Івано-Шийчене Богодухівського району у приватному домоволодінні внаслідок вибуху боєприпасу загинув чоловік.

"Всього із 10 травня евакуювали 11 тисяч 879 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів", - зазначив голова ОВА.

Генштаб: сьогодні вже 34 бої, десяток - на Покровському напрямку, на Куп'янському - напружено, ворог атакує біля Вовчанська08.06.24, 13:05 • 21132 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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