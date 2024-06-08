В Харьковской области с вечера вражеским ударам подверглись Купянск и район, есть пострадавший

Российские войска с вечера и ночью наносили удары по Купеянщине в Харьковской области, есть повреждения и пострадавший, сообщил в субботу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

Детали

По его словам, вражеским обстрелам подверглись Купянск и район:

8 июня 01:50, село Сеньково Купянского района. В результате вражеского обстрела военными рф поврежден частный дом.

22:50, село Шевченково Купянского района. В результате вражеского обстрела из БПЛА поврежден автомобиль.

22:00, город Купянск. В результате вражеского обстрела военными рф повреждены 4 частных дома. Пострадал мужчина.

В течение дня 7 июня вражеские обстрелы фиксировали в Харьковском районе:

13:20, село Казачья Лопань. В результате попадания БПЛА в гражданское авто пострадали 2 женщины. Госпитализированы.

10:20, село Русские Тишки. Поврежден газопровод. По состоянию на сейчас газоснабжение в селах Русские Тишки, Черкасские Тишки и Циркуны восстановлено.

Также, по словам Синегубова, 7 июня в 14:08 В селе Ивано-Шичене Богодуховского района в частном домовладении в результате взрыва боеприпаса погиб мужчина.

"Всего с 10 мая эвакуировали 11 тысяч 879 человек из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов", - отметил глава ОВА.

Генштаб: сегодня уже 34 боя, десяток - на Покровском направлении, на Купянском - напряженно, враг атакует возле Волчанска