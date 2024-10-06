На Харківщині відбулась низка бойових зіткнень, ворог втратив майже 100 осіб та понад 90 одиниць озброєння
Київ • УНН
У районі Липців, Стариці та Вовчанська відбулося 6 бойових зіткнень. Втрати ворога: 96 військових, 1 танк, 3 артсистеми, 49 БПЛА та інша техніка. Знищено 53 укриття та 2 склади боєприпасів.
На Харківському напрямку ситуація залишається складною, але ЗСУ реагують на дії ворога. Загарбники завдавали ударів в районі Липців, Стариці та Вовчанська, але понесли втрати: 96 осіб особового складу та 91 одиницю озброєння.
Пише УНН із посиланням на пресслужбу оперативно- тактичного угруповання "Харків".
Протягом минулої доби відбулося 6 бойових зіткнень в районі Липців, Стариці та Вовчанська. російські окупанти завдали 1 авіаудар з використанням 2 КАБів та завдали 48 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 398 обстрілів позицій захисників України.
Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.
Втрати ворога за минулу добу склали 96 істот, з них безповоротні - 38, санітарні - 58.
Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 91 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:
1 танк,
1 бойова броньована машина,
3 протитанкові засоби,
3 артилерійські системи,
30 автомобілів,
4 одиниці спецтехніки,
49 БпЛА.
Знищено:
53 укриття для особового складу,
2 місця зберігання боєприпасів.
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Окупанти здійснили 22 атаки на Куп'янському напрямку та 6 спроб штурму на Харківському. В Ізюмському районі від БПЛА "Ланцет" загинув 49-річний чоловік, а в результаті обстрілу КАБ постраждав 87-річний.
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