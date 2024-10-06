На Харківщині відбулась низка бойових зіткнень, ворог втратив майже 100 осіб та понад 90 одиниць озброєння

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 56265 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 109622 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 148189 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 121533 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 113348 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 115689 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 143186 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75488 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83931 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 179802 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
 м/с
93 %
748 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

Трамп про переговори в Саудівській Аравії: зараз говоримо про територію

24 березня, 18:29 • 26450 перегляди
Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

Сенатори закликають Трампа передати Києву 300 млрд доларів заморожених активів рф - ЗМІ

23:24 • 27530 перегляди
Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

Ізюм зазнав масованої атаки "шахедами": у місті спалахнула пожежа

00:37 • 22860 перегляди
кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

кремль більш зацікавлений у співпраці зі США, ніж у припиненні вогню - ISW

01:10 • 20211 перегляди
Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

Військові моряки показали знищення ворожої міни біля узбережжя Одеси

01:26 • 18247 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 148196 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 143190 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 179808 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 517920 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 597096 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

24 березня, 19:57 • 6931 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 34226 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 33870 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35964 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59577 перегляди
Актуальне
На Харківщині відбулась низка бойових зіткнень, ворог втратив майже 100 осіб та понад 90 одиниць озброєння

На Харківщині відбулась низка бойових зіткнень, ворог втратив майже 100 осіб та понад 90 одиниць озброєння

Київ • УНН

 • 36763 перегляди

У районі Липців, Стариці та Вовчанська відбулося 6 бойових зіткнень. Втрати ворога: 96 військових, 1 танк, 3 артсистеми, 49 БПЛА та інша техніка. Знищено 53 укриття та 2 склади боєприпасів.

На Харківському напрямку ситуація залишається складною, але ЗСУ реагують на дії ворога. Загарбники завдавали ударів в районі Липців, Стариці та Вовчанська, але понесли втрати: 96 осіб особового складу та 91 одиницю озброєння.

Пише УНН із посиланням на пресслужбу оперативно- тактичного угруповання "Харків".

Протягом минулої доби відбулося 6 бойових зіткнень в районі Липців, Стариці та Вовчанська. російські окупанти завдали 1 авіаудар з використанням 2 КАБів та завдали 48 ударів дронами-камікадзе. Здійснили 398 обстрілів позицій захисників України.

Сили оборони адекватно реагують на дії ворога та продовжують нищити живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Втрати ворога за минулу добу склали 96 істот, з них безповоротні - 38, санітарні - 58.

Також на нашому напрямку ворог втратив знищеними та пошкодженими 91 одиницю озброєння та військової техніки, зокрема:

1 танк,

1 бойова броньована машина,

3 протитанкові засоби,

3 артилерійські системи,

30 автомобілів,

4 одиниці спецтехніки,

49 БпЛА.

Знищено:

53 укриття для особового складу,

2 місця зберігання боєприпасів.

Нагадаємо

Окупанти здійснили 22 атаки на Куп'янському напрямку та 6 спроб штурму на Харківському. В Ізюмському районі від БПЛА "Ланцет" загинув 49-річний чоловік, а в результаті обстрілу КАБ постраждав 87-річний.

Сили оборони уразили три командних пункти росіян. У Генштабі повідомили деталі05.10.24, 13:23 • 45654 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Війна
iziumІзюм
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
kupianskКуп'янськ
kharkivХарків

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.34
Bitcoin
$86,860.10
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,041.09
Ethereum
$2,063.10