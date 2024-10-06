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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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На Харьковщине состоялся ряд боевых столкновений, враг потерял почти 100 человек и более 90 единиц вооружения

На Харьковщине состоялся ряд боевых столкновений, враг потерял почти 100 человек и более 90 единиц вооружения

Киев  •  УНН

6 октября 2024, 09:25  •  3079 просмотра

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В районе Липцы, Старицы и Волчанска произошло 6 боевых столкновений. Потери врага: 96 военных, 1 танк, 3 артсистемы, 49 БПЛА и другая техника. Уничтожено 53 укрытия и 2 склада боеприпасов.

На Харьковском направлении ситуация остается сложной, но ВСУ реагируют на действия врага. Захватчики наносили удары в районе Липцы, Старицы и Волчанска, но понесли потери: 96 человек личного состава и 91 единицу вооружения.

Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу оперативно-тактической группировки «Харьков».

За прошедшие сутки произошло 6 боевых столкновений в районе Липцы, Старицы и Волчанска. российские оккупанты нанесли 1 авиаудар с использованием 2 КАБов и нанесли 48 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 398 обстрелов позиций защитников Украины.

Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов.

Потери врага за минувшие сутки составили 96 существ, из них безвозвратные - 38, санитарные - 58.

Также на нашем направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 91 единицу вооружения и военной техники, в частности:

1 танк,

1 боевая бронированная машина,

3 противотанковые средства,

3 артиллерийские системы,

30 автомобилей,

4 единицы спецтехники,

49 БпЛА.

Уничтожено:

53 укрытия для личного состава,

2 места хранения боеприпасов.

Напомним

Оккупанты совершили 22 атаки на Купянском направлении и 6 попыток штурма на Харьковском. В Изюмском районе от БПЛА «Ланцет» погиб 49-летний мужчина, а в результате обстрела КАБ пострадал 87-летний.

Силы обороны поразили три командных пункта россиян. В Генштабе сообщили детали5 октября 2024, 10:23 • 43860 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
izyumИзюм
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
kupyanskКупянск
kharkivХарьков