На Харківщині росія за тиждень атакувала 36 громад: 4 загиблих, 94 поранених - ОВА
Київ • УНН
Протягом тижня ворог обстріляв 36 населених пунктів Харківщини, зокрема Харків, вбивши 4 людей та поранивши 94, серед яких 14 дітей. Найбільших руйнувань зазнав Куп'янський район.
Протягом минулого тижня на Харківщині ворожих ударів зазнали щонайменше 36 населених пунктів, у тому числі Харків. Четверо людей внаслідок атак загинули. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує УНН.
Деталі
За даними ОВА, внаслідок обстрілів постраждали 94 людини, серед них – 14 дітей. Наймолодшому постраждалому 2 роки, найстаршій жінці, яка зазнала поранень, 82 роки.
Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:
- 1 ракета Х-38;
- 22 некеровані авіаційні ракети;
- 1 ФАБ-1500 з УМПК;
- 55 КАБів;
- 42 БпЛА типу "шахед";
- 42 БпЛА типу "Герань-2";
- 3 БпЛА типу "Ланцет";
- 3 БпЛА типу "Молнія";
- 9 FPV-дронів;
- 9 БпЛА невстановленого типу;
- 1 БпЛА типу "Куб".
Найбільших руйнувань окупанти завдали цивільній інфраструктурі Куп'янського району. Пошкоджено понад 80 приватних будинків, підприємства, складські приміщення, автомобілі, гаражі.
Крім того, суттєвих пошкоджень завдано Харкову. Шкоди зазнали понад 20 багатоквартирних будинків, приватні будинки, школи, дитсадки, магазини, супермаркети, фітнес клуб, заводи.
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