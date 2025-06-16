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На Харківщині росія за тиждень атакувала 36 громад: 4 загиблих, 94 поранених - ОВА

Київ • УНН

 • 584 перегляди

Протягом тижня ворог обстріляв 36 населених пунктів Харківщини, зокрема Харків, вбивши 4 людей та поранивши 94, серед яких 14 дітей. Найбільших руйнувань зазнав Куп'янський район.

На Харківщині росія за тиждень атакувала 36 громад: 4 загиблих, 94 поранених - ОВА

Протягом минулого тижня на Харківщині ворожих ударів зазнали щонайменше 36 населених пунктів, у тому числі Харків. Четверо людей внаслідок атак загинули. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує УНН.

Деталі

За даними ОВА, внаслідок обстрілів постраждали 94 людини, серед них – 14 дітей. Наймолодшому постраждалому 2 роки, найстаршій жінці, яка зазнала поранень, 82 роки. 

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

  • 1 ракета Х-38;
    • 22 некеровані авіаційні ракети;
      • 1 ФАБ-1500 з УМПК;
        • 55 КАБів;
          • 42 БпЛА типу "шахед";
            • 42 БпЛА типу "Герань-2";
              • 3 БпЛА типу "Ланцет";
                • 3 БпЛА типу "Молнія";
                  • 9 FPV-дронів;
                    • 9 БпЛА невстановленого типу;
                      • 1 БпЛА типу "Куб".

                        Найбільших руйнувань окупанти завдали цивільній інфраструктурі Куп'янського району. Пошкоджено понад 80 приватних будинків, підприємства, складські приміщення, автомобілі, гаражі.

                        - йдеться у повідомленні.

                        Крім того, суттєвих пошкоджень завдано Харкову. Шкоди зазнали понад 20 багатоквартирних будинків, приватні будинки, школи, дитсадки, магазини, супермаркети, фітнес клуб, заводи.

                        Щонайменше троє мирних жителів могли загинути: росіяни завдали авіаудар по житловому кварталу Купʼянська16.06.25, 21:18 • 1150 переглядiв

                        Підрозділи ДСНС ліквідували 25 пожеж, спричинених обстрілами у Харкові, Чугуївському, Куп’янському та Ізюмському районах. Крім того, знешкоджено 588 вибухонебезпечних предметів.

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                        Лілія Набока

                        Лілія Набока

                        Війна
                        Синєгубов Олег Васильович
                        Харківська область
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                        Gas TTF
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