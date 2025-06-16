На Харківщині росія за тиждень атакувала 36 громад: 4 загиблих, 94 поранених - ОВА

Протягом минулого тижня на Харківщині ворожих ударів зазнали щонайменше 36 населених пунктів, у тому числі Харків. Четверо людей внаслідок атак загинули. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, інформує УНН.

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За даними ОВА, внаслідок обстрілів постраждали 94 людини, серед них – 14 дітей. Наймолодшому постраждалому 2 роки, найстаршій жінці, яка зазнала поранень, 82 роки.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

1 ракета Х-38;

22 некеровані авіаційні ракети;

1 ФАБ-1500 з УМПК;

55 КАБів;

42 БпЛА типу "шахед";

42 БпЛА типу "Герань-2";

3 БпЛА типу "Ланцет";

3 БпЛА типу "Молнія";

9 FPV-дронів;

9 БпЛА невстановленого типу;

1 БпЛА типу "Куб".

Найбільших руйнувань окупанти завдали цивільній інфраструктурі Куп'янського району. Пошкоджено понад 80 приватних будинків, підприємства, складські приміщення, автомобілі, гаражі. - йдеться у повідомленні.

Крім того, суттєвих пошкоджень завдано Харкову. Шкоди зазнали понад 20 багатоквартирних будинків, приватні будинки, школи, дитсадки, магазини, супермаркети, фітнес клуб, заводи.

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Підрозділи ДСНС ліквідували 25 пожеж, спричинених обстрілами у Харкові, Чугуївському, Куп’янському та Ізюмському районах. Крім того, знешкоджено 588 вибухонебезпечних предметів.

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