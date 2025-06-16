В Харьковской области россия за неделю атаковала 36 общин: 4 погибших, 94 раненых – ОВА
Киев • УНН
В течение недели враг обстрелял 36 населенных пунктов Харьковщины, в частности Харьков, убив 4 человека и ранив 94, среди которых 14 детей. Наибольшие разрушения понес Купянский район.
В течение прошлой недели в Харьковской области вражеским ударам подверглись не менее 36 населенных пунктов, в том числе Харьков. Четыре человека в результате атак погибли. Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Олег Синегубов, информирует УНН.
Детали
По данным ОВА, в результате обстрелов пострадали 94 человека, среди них – 14 детей. Самому младшему пострадавшему 2 года, самой старшей женщине, получившей ранения, 82 года.
Враг активно применял по Харьковской области различные виды вооружения:
- 1 ракета Х-38;
- 22 неуправляемые авиационные ракеты;
- 1 ФАБ-1500 с УМПК;
- 55 КАБов;
- 42 БпЛА типа "шахед";
- 42 БпЛА типа "Герань-2";
- 3 БпЛА типа "Ланцет";
- 3 БпЛА типа "Молния";
- 9 FPV-дронов;
- 9 БпЛА неустановленного типа;
- 1 БпЛА типа "Куб".
Наибольшие разрушения оккупанты нанесли гражданской инфраструктуре Купянского района. Повреждено более 80 частных домов, предприятия, складские помещения, автомобили, гаражи.
Кроме того, существенные повреждения нанесены Харькову. Ущерб нанесен более 20 многоквартирным домам, частным домам, школам, детским садам, магазинам, супермаркетам, фитнес клубу, заводам.
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