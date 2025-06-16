По меньшей мере трое мирных жителей могли погибнуть: россияне нанесли авиаудар по жилому кварталу Купянска
Киев • УНН
Российские войска нанесли авиаудар по жилому кварталу Купянска. По предварительным данным, трое мирных жителей погибли, двое получили ранения, прокуратура начала расследование.
Сегодня российские войска нанесли очередной авиаудар по жилому кварталу Купянска. По предварительным данным, по меньшей мере трое мирных жителей могли погибнуть, еще двое - мужчина и женщина - получили ранения. Прокуратура уже начала расследование по факту военного преступления, передает УНН со ссылкой на Харьковскую городскую прокуратуру.
По данным следствия, 16 июня около 15:40 вооруженные силы рф нанесли авиационный удар по жилому кварталу в г. Купянск. Включение зафиксировано по многоквартирному дому, вспыхнули пожары в квартирах. Мужчина и женщина получили акубаротравму. По имеющейся информации, по меньшей мере трое мирных жителей могли погибнуть
Как добавили в прокуратуре, ситуация в городе остается сложной. В частности, из-за рисков безопасности затруднен оперативный выезд на место происшествия.
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