По меньшей мере трое мирных жителей могли погибнуть: россияне нанесли авиаудар по жилому кварталу Купянска

$41.450.04
47.690.39
ukenru
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
13:59 • 21153 просмотра
Зеленский планирует обсудить с Трампом оборонный пакет, который Украина готова купить
Эксклюзив
16 июня, 12:56 • 61291 просмотра
Евро дорожает быстрее, чем доллар: почему гривна теряет позиции - объяснение финансового эксперта Елены Соседки
Эксклюзив
16 июня, 11:24 • 62929 просмотра
За почти пять лет Центром Шалимова проведено около 250 трансплантаций органов от посмертного донора
Эксклюзив
16 июня, 09:55 • 75986 просмотра
Связи нардепа Кузьминых с аптечным бизнесом должны проверить НАБУ и НАПК – адвокат
16 июня, 08:24 • 160266 просмотра
Зеленский предложил Руслана Кравченко на должность Генпрокурора: представление уже в Раде
Эксклюзив
16 июня, 07:14 • 77276 просмотра
День летнего солнцестояния: астролог дала советы, что делать для привлечения удачи
16 июня, 06:29 • 76551 просмотра
Генштаб: появилось новое Северо-Слобожанское направление из-за активизации врага на пограничье Сумской области
Эксклюзив
16 июня, 06:27 • 59799 просмотра
Неделя пути от напряжения к равновесию: гороскоп для всех знаков Зодиака на 16–22 июня
16 июня, 05:14 • 56482 просмотра
Трамп встретится с Зеленским на саммите G7 - Axios
15 июня, 05:00 • 76665 просмотра
Результаты обучения учеников за границей будут признавать в Украине: закон вступил в силу
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+22°
0м/с
48%
748мм
Популярные новости
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 101638 просмотра
В Украину идет похолодание: синоптик рассказала, где и когда снизится температура16 июня, 09:18 • 15276 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков16 июня, 09:34 • 147600 просмотра
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 126187 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 15:30 • 29625 просмотра
публикации
Топ-5 летних салатов: простые рецепты для вкусного и полезного меню16 июня, 09:40 • 126653 просмотра
"Полный фарш" за 2,8 млн грн: АРМА хочет обновить автопарк топовым Hyundai за средства налогоплательщиков16 июня, 09:34 • 148095 просмотра
Лайфхаки для блогеров: как прокачать и упростить ведение блога 14 июня, 07:09 • 180945 просмотра
Скандалы в АРМА доказывают, что изменения нужно начинать с аудита и увольнения руководства13 июня, 12:08 • 252420 просмотра
Кузьминых продолжает лоббировать интересы фармзаводов: манипуляции под прикрытием заботы о пациентах13 июня, 08:36 • 309270 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Руслан Кравченко
Эммануэль Макрон
Кир Стармер
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Иран
Франция
Реклама
УНН Lite
В Украине сделали Лабубу из цветов за 250 тысяч гривен17:56 • 10000 просмотра
Леся Никитюк официально подтвердила беременность нежным фото с животиком 15:30 • 29996 просмотра
В Нью-Йорке выбрали лучшего двойника Педро Паскаля16 июня, 09:17 • 101967 просмотра
Меган Маркл показала нежное видео с принцем Гарри и детьми ко Дню отца16 июня, 07:59 • 129063 просмотра
Подкаст Меган Маркл не выдержал конкуренции с критиками15 июня, 08:57 • 87203 просмотра
Актуальное
Тесла Модель Y
Нефть марки Brent
Шахед-136
Калибр (семейство ракет)
Фокс Ньюс

По меньшей мере трое мирных жителей могли погибнуть: россияне нанесли авиаудар по жилому кварталу Купянска

Киев • УНН

 • 906 просмотра

Российские войска нанесли авиаудар по жилому кварталу Купянска. По предварительным данным, трое мирных жителей погибли, двое получили ранения, прокуратура начала расследование.

По меньшей мере трое мирных жителей могли погибнуть: россияне нанесли авиаудар по жилому кварталу Купянска

Сегодня российские войска нанесли очередной авиаудар по жилому кварталу Купянска. По предварительным данным, по меньшей мере трое мирных жителей могли погибнуть, еще двое - мужчина и женщина - получили ранения. Прокуратура уже начала расследование по факту военного преступления, передает УНН со ссылкой на Харьковскую городскую прокуратуру.

По данным следствия, 16 июня около 15:40 вооруженные силы рф нанесли авиационный удар по жилому кварталу в г. Купянск. Включение зафиксировано по многоквартирному дому, вспыхнули пожары в квартирах. Мужчина и женщина получили акубаротравму. По имеющейся информации, по меньшей мере трое мирных жителей могли погибнуть 

- говорится в сообщении.

Как добавили в прокуратуре, ситуация в городе остается сложной. В частности, из-за рисков безопасности затруднен оперативный выезд на место происшествия.

Прокуроры и следователи документируют преступления российских военнослужащих, а также готовятся фиксации последствий

Под процессуальным руководством Купянской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления (ст. 438 УК Украины) 

- добавили прокуроры.

В Харьковской области автомобиль пиротехников ГСЧС подорвался на взрывном устройстве 16.06.25, 18:08 • 1914 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

ВойнаКриминал и ЧП
Купянск
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9