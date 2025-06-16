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Щонайменше троє мирних жителів могли загинути: росіяни завдали авіаудар по житловому кварталу Купʼянська

Київ • УНН

 • 1126 перегляди

Російські війська завдали авіаудару по житловому кварталу Куп'янська. За попередніми даними, троє мирних жителів загинули, двоє отримали поранення, прокуратура почала розслідування.

Щонайменше троє мирних жителів могли загинути: росіяни завдали авіаудар по житловому кварталу Купʼянська

Сьогодні російські війська завдали чергового авіаудару по житловому кварталу Куп’янська. За попередніми даними, щонайменше троє мирних жителів могли загинути, ще двоє - чоловік і жінка - зазнали поранень. Прокуратура вже розпочала розслідування за фактом військового злочину, передає УНН із посиланням на Харківську міську прокуратуру.

За даними слідства, 16 червня близько 15:40 збройні сили рф завдали авіаційного удару по житловому кварталу у м. Купʼянськ. Включення зафіксовано по багатоквартирному будинку, спалахнули пожежі у квартирах. Чоловік та жінка отримали акубаротравму. За наявною інформацією, щонайменше троє мирних жителів могли загинути 

- йдеться у повідомленні.

Як додали у прокуратурі, ситуація у місті залишається складною. Зокрема через безпекові ризики ускладнений оперативний виїзд на місце події.

Прокурори та слідчі документують злочини російських військовослужбовців, а також готуються фіксації наслідків

За процесуальним керівництвом Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення військового злочину (ст. 438 КК України) 

- додали прокурори.

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Альона Уткіна

Альона Уткіна

ВійнаКримінал та НП
Куп'янськ
Tesla
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