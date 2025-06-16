Щонайменше троє мирних жителів могли загинути: росіяни завдали авіаудар по житловому кварталу Купʼянська
Київ • УНН
Російські війська завдали авіаудару по житловому кварталу Куп'янська. За попередніми даними, троє мирних жителів загинули, двоє отримали поранення, прокуратура почала розслідування.
Сьогодні російські війська завдали чергового авіаудару по житловому кварталу Куп’янська. За попередніми даними, щонайменше троє мирних жителів могли загинути, ще двоє - чоловік і жінка - зазнали поранень. Прокуратура вже розпочала розслідування за фактом військового злочину, передає УНН із посиланням на Харківську міську прокуратуру.
За даними слідства, 16 червня близько 15:40 збройні сили рф завдали авіаційного удару по житловому кварталу у м. Купʼянськ. Включення зафіксовано по багатоквартирному будинку, спалахнули пожежі у квартирах. Чоловік та жінка отримали акубаротравму. За наявною інформацією, щонайменше троє мирних жителів могли загинути
Як додали у прокуратурі, ситуація у місті залишається складною. Зокрема через безпекові ризики ускладнений оперативний виїзд на місце події.
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