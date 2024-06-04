На Харківщині евакуювали більше 11 тис. людей з півночі області та Вовчанського напрямку – Синєгубов
Київ • УНН
Понад 11 тис. осіб були евакуйовані з прифронтових міст Харківської області і тимчасово розміщені в гуртожитках, ще 10 тис. місць зарезервовані, щоб можна було розмістити евакуйованих.
Всього з прифронтових міст Харківщини евакуйовано 11 тисяч людей, їх розміщують у гуртожитках вищих навчальних закладів. На даний момент зарезервовано ще близько 10 тисяч місць для евакуйованих. Про це повідомив очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
Більше 11 тисяч людей ми евакуювали з Півночі та з Вовчанського напрямку. Ми використовуємо гуртожитки вищих навчальних закладів для того, щоб тимчасово розміщувати там людей
За його словами, дехто шукає собі житло самостійно, хтось виїжджає за межі міста Харків та обирає сільську місцевість в області, а деяка частка людей взагалі покидає Харківську область, однак це невеликий відсоток.
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