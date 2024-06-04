На Харьковщине эвакуировали более 11 тыс. человек с севера области и Волчанского направления - Синегубов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе
  •  76885 просмотра

"Единственный источник дохода": глава "ОПЗ" Ковальский рассказал об участии завода в зерновой инициативе

Эксклюзив
Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат
  •  89549 просмотра

Своим сообщением в соцсетях Гетманцев может давить на суд и разглашать тайну следствия - адвокат

Эксклюзив
Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп
  •  88475 просмотра

Нацбанк не будет отвечать за незаконную ликвидацию "Конкорда", потому что в стране действует коллегиальная безответственность - нардеп

Эксклюзив
Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе
  •  64447 просмотра

Инициатор дела против экс министра Сольского рассказал, почему проживает в незадекларированном таунхаусе

Эксклюзив
Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?
  •  108249 просмотра

Бизнесмены Гроза и Науменко торговали украинским зерном с подсанкционной компанией из "контрабандного списка"?

Эксклюзив
Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину
  •  61052 просмотра

Новая волна блокировки налоговых накладных: эксперт назвал причину

Эксклюзив
Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР
  •  59159 просмотра

Контролирующие органы должны наказывать компании – которые своим тяжелым транспортом разрушают украинские дороги-член транспортного комитета ВР

Эксклюзив
Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке
  •  115295 просмотра

Гетманцев нарушает Уголовный кодекс своими призывами к вмешательству в деятельность суда - Всеукраинская ассоциация судей в отставке

Эксклюзив
В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер
3 июня 2024, 10:36  •  117772 просмотра

В Украине началась новая волна блокировки налоговых накладных, ГНС требует документы за два года - бухгалтер

Эксклюзив
Усиление экспортного контроля и санкций против рф - результат сотрудничества британских и украинских экспертов
3 июня 2024, 10:13  •  171829 просмотра

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Дорога в один конец: как "убивает" социальная безответственность некоторых аграрных компаний

3 июня 2024, 09:51  •  158808 просмотра

На Харьковщине эвакуировали более 11 тыс. человек с севера области и Волчанского направления - Синегубов

Более 11 тыс. человек были эвакуированы из прифронтовых городов Харьковской области и временно размещены в общежитиях, еще 10 тыс. мест зарезервированы, чтобы можно было разместить эвакуированных.

Общество •   •  6362 просмотра
На Харьковщине эвакуировали более 11 тыс. человек с севера области и Волчанского направления - Синегубов

Обстрел рф Белозерки на Херсонщине: количество пострадавших возросло до четырех

Четыре человека получили ранения в результате российского обстрела села Белозерка в Херсонской области.

Война •   •  7348 просмотра
Обстрел рф Белозерки на Херсонщине: количество пострадавших возросло до четырех

На Донбассе войска рф несут значительные потери, их успехи незначительны-британская разведка

По данным британской разведки, российские войска добились незначительного прогресса на Авдеевско-Покровском направлении в Донецкой области, несмотря на интенсивные обстрелы и большие потери.

Война •   •  6432 просмотра
На Донбассе войска рф несут значительные потери, их успехи незначительны-британская разведка

Синегубов о ситуации на Харьковщине: враг продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру

Враг продолжает разрушать гражданскую инфраструктуру в Харьковской области, за сутки выпустив по району 30 управляемых авиабомб.

Война •   •  6932 просмотра
Синегубов о ситуации на Харьковщине: враг продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру

Суд обязал владельца исторического "Особняка Бакалинского" обеспечить сохранность сооружения

Суд обязал владельца объекта культурного наследия "Особняк Баккалинского" заключить охранный договор на его охрану, как того требует прокуратура, чтобы обеспечить надлежащее сохранение исторического здания.

Киев •   •  9783 просмотра
Суд обязал владельца исторического "Особняка Бакалинского" обеспечить сохранность сооружения

Рада изменила состав новосозданной ВСК по фортификациям и дронам

Верховная Рада изменила состав временной специальной комиссии по строительству фортификационных сооружений и закупке беспилотных летательных аппаратов.

политика •   •  12348 просмотра
Рада изменила состав новосозданной ВСК по фортификациям и дронам

Английскому языку предоставили официальный статус языка международного общения в Украине: Рада приняла законопроект

Новый законопроект официально закрепляет статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине и определяет должности, кандидаты на занятие которых обязаны владеть английским языком. Кроме того, документ нормирует особенности применения английского языка в работе госорганов.

Общество •   •  11672 просмотра
Английскому языку предоставили официальный статус языка международного общения в Украине: Рада приняла законопроект

Правительство утвердило порядок выплаты единовременного пособия в случае гибели полицейского

Кабинет министров Украины утвердил порядок назначения и выплаты единовременной денежной помощи в случае смерти или потери трудоспособности сотрудника полиции.

политика •   •  12007 просмотра
Правительство утвердило порядок выплаты единовременного пособия в случае гибели полицейского

От рук оккупантов пострадали 130 детей: на Киевщине развесили колокольчики и ангелов в память об убитых маленьких украинцах

В Киевской области 130 детей были убиты или ранены в результате вооруженной агрессии россии против Украины.

Война •   •  11717 просмотра
От рук оккупантов пострадали 130 детей: на Киевщине развесили колокольчики и ангелов в память об убитых маленьких украинцах

Видео от якобы бойцов Сил обороны: в ГПД назвали компанию, которая распространяет фейки о ВСУ по заказу минобороны рф

Российские пропагандисты по заданию Минобороны рф выпускают поддельные видеоролики, якобы снятые украинскими военными на передовой, с целью распространения дезинформации и дискредитации Украины.

Война •   •  12017 просмотра
Видео от якобы бойцов Сил обороны: в ГПД назвали компанию, которая распространяет фейки о ВСУ по заказу минобороны рф