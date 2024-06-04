На Харьковщине эвакуировали более 11 тыс. человек с севера области и Волчанского направления - Синегубов

Всего из прифронтовых городов Харьковщины эвакуированы 11 тысяч человек, их размещают в общежитиях высших учебных заведений. На данный момент зарезервировано еще около 10 тысяч мест для эвакуированных. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Более 11 тысяч человек мы эвакуировали с севера и с Волчанского направления. Мы используем общежития высших учебных заведений для того, чтобы временно размещать там людей - говорит Синегубов.

По его словам, некоторые ищут себе жилье самостоятельно, кто-то выезжает за пределы города Харьков и выбирает сельскую местность в области, а некоторая доля людей вообще покидает Харьковскую область, однако это небольшой процент.

У нас есть зарезервировано еще около 10 тысяч мест по городу Харькову на экстренный случай - добавил он.

Напомним

Hоссияне постоянно обстреливают Харьковщину, в частности вчера было сброшено 30 управляемых авиабомб, есть пострадавшие, также уничтожены частные здания.

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