Не только для защиты Харькова: в США разъяснили пределы разрешенных ударов по рф

Представитель Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер разъяснил пределы разрешенных ударов по рф - касается не только защиты Харькова, передает УНН со ссылкой на Голос Америки.

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На вопрос Юлии Ярмоленко, разрешение на удары по рф касается не только защиты Харькова, но и других регионов - как Сумщина, представитель Совета нацбезопасности США Майкл Карпентер: "Это распространяется на то, чтобы украинцы могли защищаться. Да - через границу против атак рф, какие отчеты поступают".

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Государственный секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что президент Джо Байден предоставил разрешение Украине использовать американское оружие для ударов по военным объектам на российской стороне границы.

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