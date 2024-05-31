Не лише для захисту Харкова: у США роз'яснили межі дозволених ударів по рф
Київ • УНН
На питання , чи дозвіл на удари по рф стосується не лише захисту Харкова, а й інших регіонів - як Сумщина, представник Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер: “Це поширюється на те, щоб українці могли захищатись”.
Представник Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер роз'яснив межі дозволених ударів по рф - стосується не лише захисту Харкова, передає УНН із посиланням на Голос Америки.
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На питання Юлії Ярмоленко, чи дозвіл на удари по рф стосується не лише захисту Харкова, а й інших регіонів - як Сумщина, представник Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер: "Це поширюється на те, щоб українці могли захищатись. Так - через кордон проти атак рф, які звідти надходять".
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