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Не лише для захисту Харкова: у США роз'яснили межі дозволених ударів по рф

Не лише для захисту Харкова: у США роз'яснили межі дозволених ударів по рф

Київ • УНН

 • 23788 перегляди

На питання , чи дозвіл на удари по рф стосується не лише захисту Харкова, а й інших регіонів - як Сумщина, представник Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер: “Це поширюється на те, щоб українці могли захищатись”.

Представник Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер роз'яснив межі дозволених ударів по рф - стосується не лише захисту Харкова, передає УНН із посиланням на Голос Америки.

Деталі

На питання Юлії Ярмоленко, чи дозвіл на удари по рф стосується не лише захисту Харкова, а й інших регіонів - як Сумщина, представник Ради нацбезпеки США Майкл Карпентер: "Це поширюється на те, щоб українці могли захищатись. Так - через кордон проти атак рф, які звідти надходять".

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Державний секретар США Ентоні Блінкен підтвердив, що президент Джо Байден надав дозвіл Україні використовувати американську зброю для ударів по військових об’єктах на російському боці кордону. 

“Це є кроком вперед”: Зеленський про дозвіл бити по рф американською зброєю31.05.24, 15:26 • 33080 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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