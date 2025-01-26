На фронті відбулося 99 боєзіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб

ukenru
09:48 • 71647 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 122311 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 120964 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 140488 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 170834 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 218862 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 175920 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151629 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125362 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109886 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 141706 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 140744 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 141047 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 135347 перегляди
Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

Через атаку рф є знеструмлення у кількох областях, вранці були обмеження для промисловості - Укренерго

09:10 • 118177 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 190758 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 189079 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 320616 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 347767 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 282085 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 49621 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 78536 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 77562 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 140744 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 103115 перегляди
Актуальне
На фронті відбулося 99 боєзіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб

На фронті відбулося 99 боєзіткнень, найгарячіше на Покровському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 37982 перегляди

За минулу добу відбулося 99 бойових зіткнень на різних напрямках фронту. Найінтенсивніші бої точаться на Покровському напрямку, де українські захисники відбили 30 ворожих атак.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту зросла до 99. Найгарячіше на Покровському напрямку, де Сили оборони відбили 30 ворожих атак. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 16.00 26.01.2025, пише УНН.

Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБ, та здійснювати атаки. Сили оборони тримають рубежі та вживають необхідних заходів для недопущення прориву оборони. Окупанти не припиняють застосовувати артилерію та авіацію по території України. Під ворожими обстрілами опинився район населеного пункту Олександрівка Сумської області,

- йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку сьогодні відбулося три бойових зіткнення в районі Вовчанська, один бій триває.

Дев’ять штурмових дій загарбників відбивали наші воїни поблизу Степової Новоселівки, Колісниківки,  Глушківки та Загризового, два боєзіткнення тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку ворог атакує в районах Греківки, Новоєгорівки, Надії, Зеленого Гаю, Макіївки, Ямполівки та Торського. Всього з початку доби на цьому напрямку нараховується вже 11 боєзіткнень, з яких чотири тривають дотепер.

Поблизу Часового Яру, на Краматорському напрямку, противник йшов вперед на позиції наших підрозділів 13 разів, також наступав в напрямку Білої Гори. 11 боєзіткнень з 14 досі тривають,

- повідомили у Генштабі

На Торецькому напрямку противник вісім разів атакував позиції наших військ в районі Торецька, три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Покровському напрямку в районах Водяного Другого, Миролюбівки, Єлизаветівки, Променя, Зеленого, Удачного, Котлиного, Надіївки, Успенівки, Андріївки, Шевченка, Дачного та Янтарного точаться запеклі бої. Наразі ворог здійснив 38 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій, 30 атак нашими захисниками вже відбито.

На Новопавлівському напрямку триває сім боєзіткнень в районах населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Роздольне, Новосілка та Велика Новосілка. Чотири ворожих штурми вже відбито нашими захисниками.

На Сіверському, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках ворог активних дій не проводив.

П’ять боєзіткнень відбулось сьогодні на Курському напрямку, противник скинув 24 керованих авіаційних бомби по районах населених пунктів та позиціях наших оборонців, завдав 266 артилерійських обстрілів, зокрема чотири - із реактивних систем залпового вогню,

- додали у Генштабі.

У Генштабі підтвердили ураження військових об'єктів у Рязанській та Курській областях рф: що відомо26.01.25, 11:48 • 33155 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Війна
heneralnyi-shtab-zbroinykh-syl-ukrainyГенеральний штаб Збройних сил України
zbroini-syly-ukrainyЗбройні сили України
ukrainaУкраїна
sumyСуми
kharkivХарків

Звернутися з питань розміщення реклами